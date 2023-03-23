Местным властям снова пришлось заключить договор с нерасторопной компанией
В Бичуре возьмут под контроль ремонт моста через одноимённую реку. Недавно по инициативе районного совета депутатов в селе состоялось совещание, в котором приняли участие сами народные избранники, глава муниципального образования, а также представители «Бурятрегионавтодор», ГИБДД, прокуратуры и хозяйственно-транспортного отдела (ХТО) райадминистрации.
До 1 апреля подрядная организация ООО «СК Арсенал», занимающаяся обновлением переправы, должна составить план ремонта, не связанный с температурным режимом. Рядом с сооружением установят камеру видеонаблюдения для контроля за работами. Отслеживать их ход будет и специальный штаб, созданный в администрации.
Как сообщает «Бичура-инфо.24/7», ремонт переправы начался ещё в мае прошлого года, однако подрядчик сорвал график. Объект сейчас готов лишь на 10%. Компании выставили штрафы и даже расторгли с ней контракт. Но поскольку на подряд больше никто не вышел, пришлось вновь заключать договор с этой же организацией.
В райцентре в Бурятии ужесточат контроль за подрядчиком, сорвавшим ремонт моста
Общество, Фото:
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