В иркутском аэропорту изъяты заражённые фрукты и семена





Сотрудники управления Россельхознадзора в аэропорту Иркутска изъяли продукцию у пассажиров международного рейса, прилетевшего из Душанбе. На проверку отправились яблоки, лимоны, сухофрукты, орехи, семена – общим весом 12 кг.- Продукция была изъята в соответствии с временными ограничениями на ввоз подкарантинной продукции, следующей из Республики Таджикистан, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Вся изъятая продукция была отправлена для фитосанитарного состояния.- При осуществлении экспертизы в образцах семян зиры (кумина) общим весом 0,27 кг обнаружен карантинный объект – повилика (Cuscuta spp.). В образцах яблок свежих общим весом 2,7 кг в результате энтомологического исследования выявлен карантинный объект – калифорнийская щитовка (Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus (Comst.), - сообщили в управлении Россельхознадзора.Повилика и калифорнийская щитовка являются опасными вредителями для деревьев и растений.Весь подкарантинный груз уничтожен. Возбуждено 13 дел об административном правонарушении.