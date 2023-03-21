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В Бурятии определят знатоков избирательного права

В Бурятии определят знатоков избирательного права
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Студентов приглашают принять участие в интеллектуальной игре

28 апреля в Бурятии пройдёт интеллектуальная игра «Знатоки избирательного права» (16+) среди студентов образовательных организаций высшего образования республики Бурятия и профессиональных образовательных организаций.

Интеллектуальная игра будет состоять из двух этапов: отборочный и финальный. На отборочном этапе образовательные организации самостоятельно формируют команду (команды) из 5 студентов путём проведения отборочных испытаний и не позднее 20 апреля направляют на адрес электронной почты Избирательной комиссии РБ: [email protected] заявку для участия.

К участию в интеллектуальной игре допускаются:
- от каждой образовательной организации высшего образования – не более двух команд (рекомендуется формировать команды из числа учащихся от разных факультетов, институтов, иных подразделений);
- от каждой профессиональной образовательной организации – не более одной команды.

Программа финального этапа состоит из трёх конкурсов: конкурс «Приветствие», конкурс «Правовой интеллект» (решение вопросов по избирательному праву и избирательному процессу, государственному устройству), конкурс по решению практических задач.

Также с 18 апреля по 26 апреля в республике проведут онлайн-игру «Я – будущий избиратель!» среди учащихся 11 классов общеобразовательных организаций Бурятии (16+). Форма проведения онлайн-игры – дистанционная. Участники онлайн-игры должны зарегистрироваться не позднее 16 апреля.

На первом этапе участники проходят тестирование, доступ к которому будет активен в период с 18 апреля по 20 апреля. Тестирование состоит из 35 вопросов на знание основ избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации, организации государственной власти и местного самоуправления. Во второй этап допускаются те участники, которые успешно прошли тестирование (с результатом не менее 30 баллов). Второй этап проводится с 21 апреля по 23 апреля и включает в себя выполнение эссе по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Победители и призёры онлайн-игры определяются не позднее 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии РБ.

Возрастное ограничение: 16+.
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