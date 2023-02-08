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В Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд

В Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Он состоится в четверг, 9 февраля

9 февраля в Улан-Удэ запланирован очередной рейд по отлову собак. На этот раз он состоится в микрорайонах Кирзавод и 502 км.

На ул. Шаляпина, 14а, c 10:00 до 15:30 жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства и зарегистрировать своих питомцев.

Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в будние дни с 9:00 до 16.00 по адресам:

-ул. Шульца, д. 4, тел.: 18-00-25,
-ул. Зои Космодемьянской, 12, тел.: 43-79-71;
-ул. Родины, 11, тел.: 18-00-05.

«Собачьи» рейды в городе проводятся регулярно. Как сообщал «Байкал-Daily», последний из них был в микрорайонах Аэропорт, Сокол и пригородном улусе Хойтобэе. Тогда за день отловили 27 собак.
собаки

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