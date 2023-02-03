Более 20 собак отловили за день в Улан-Удэ и пригороде

Составлено три протокола о нарушении правил содержания и выгула домашних животных



27 безнадзорных собак отловили за день в ходе рейда в улан-удэнском микрорайонах Аэропорт, Сокол и пригородном улусе Хойтобэе.



256 домовладений обследовали мобильные группы в ходе совместного рейда мэрии Улан-Удэ с Иволгинским районом. Было составлено три протокола о нарушении правил содержания и выгула домашних животных, отловлено 27 безнадзорных собак: 17 - на территории города, 10 – на территории Иволгинского района. Ветеринары зарегистрировали две собаки, вакцинировали девять собак и пять кошек, сообщили в комитете городского хозяйства.



– Рейд направлен на пресечение миграции животных с территории сельского района на территорию города. Из-за кормовой базы безнадзорные собаки мигрируют из Иволгинского, Заиграевского, Кабанского, Тарбагатайского районов. Во время совместных рейдов город с районами республики пресекает пути миграции таких собак, – сказал консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Также были проведены профилактические беседы об ответственном обращении с животными в школах №37, 54, детских садах «Колобок» и «Радуга».



Сообщать о безнадзорных собаках улан-удэнцы просят в службы отлова:



– в Советском районе – ООО «ЦАСС», тел. 37-83-13;

– в Железнодорожном – ИП Жихарева, тел. 67-92-92;

– в Октябрьском – ООО «Ананда», тел. 62-19-99.



Животные будут отловлены и доставлены в приют.



