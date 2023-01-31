В первой сессии приняли участие 30 человек
В Чите впервые стартовал бесплатный курс от психолога Александра Жаурова «Психология в помощь тренеру» для сотрудников спортивных учреждений. В первой вводной сессии приняли участие 30 человек.
По словам Александра Жаурова, желание пройти курс до конца высказали два десятка человек, и это хороший результат для первого старта.
- Цель курса – помочь тренерам в разборе их жизненных ситуаций, которые являются поддержкой для детей и родителей, но зачастую сами остаются незащищёнными. Тренерам приходится обращаться к специалистам, чтобы разобраться с различными трудностями, однако не всегда на это есть время и деньги. Участникам курса предстоит изучить 15 тем и посетить 45 семинаров и практик, - поделился психолог Александр Жауров.
Александр Жауров считает, что на сегодняшний день важно оказывать населению качественную профессиональную психологическую помощь. Впервые эта тема была затронута 1 декабря 2022 года на встрече президента России Владимира Путина с участниками второго конгресса молодых учёных в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.
По решению губернатора Забайкальского края Александра Осипова 2021-2025 годы в регионе объявлены «Пятилетием спорта». Основной целью является увеличение числа людей, занимающихся физкультурой и спортом. Для этого разработан комплексный план мероприятий, которые проходят в городе Чите и районах Забайкалья, сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.
Курс психологии для тренеров впервые стартовал в Забайкальском крае
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