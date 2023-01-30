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Мобильная связь пришла ещё в девять сёл Бурятии

Мобильная связь пришла ещё в девять сёл Бурятии
Общество,  Фото:предоставлено правительством РБ
В этих сёлах живут от 40 до 100 семей

В январе в девяти малонаселённых пунктах Бурятии, в которых проживают от 40 до 100 семей, стали доступны мобильная связь и беспроводной интернет четвёртого поколения (LTE/4G).

- Современные коммуникации обеспечены в ходе выполнения второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», который стартовал в Бурятии в июне 2021 года. С начала реализации программы в республике построены оптические линии связи и установлены базовые станции в 32 сёлах, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В этом году услугами связи начали пользоваться жители Кибалино Иволгинского района, Харитоново Тарбагатайского района, Шулута Тункинского района, Хулдат Джидинского района, Далахай Закаменского района, Макаринино Баргузинского района, Хонхино Курумканского района, а также Уоян и Холодная Северо-Байкальского района.

- Для Бурятии УЦН 2.0 - важный социальный проект, благодаря которому новые телекоммуникационные возможности появились у восьми с половиной тысяч жителей республики. Теперь для них стали доступны госуслуги, видеосвязь, дистанционное обучение и онлайн-покупки. Важно, что установка базовых станций в районах республики создает условия для дальнейшей цифровизации, — рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

сотовая связь интернет

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