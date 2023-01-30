В этих сёлах живут от 40 до 100 семей
В январе в девяти малонаселённых пунктах Бурятии, в которых проживают от 40 до 100 семей, стали доступны мобильная связь и беспроводной интернет четвёртого поколения (LTE/4G).
- Современные коммуникации обеспечены в ходе выполнения второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», который стартовал в Бурятии в июне 2021 года. С начала реализации программы в республике построены оптические линии связи и установлены базовые станции в 32 сёлах, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В этом году услугами связи начали пользоваться жители Кибалино Иволгинского района, Харитоново Тарбагатайского района, Шулута Тункинского района, Хулдат Джидинского района, Далахай Закаменского района, Макаринино Баргузинского района, Хонхино Курумканского района, а также Уоян и Холодная Северо-Байкальского района.
- Для Бурятии УЦН 2.0 - важный социальный проект, благодаря которому новые телекоммуникационные возможности появились у восьми с половиной тысяч жителей республики. Теперь для них стали доступны госуслуги, видеосвязь, дистанционное обучение и онлайн-покупки. Важно, что установка базовых станций в районах республики создает условия для дальнейшей цифровизации, — рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Мобильная связь пришла ещё в девять сёл Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он попал в больницу после долгих алкогольных возлияний
Днём будет умеренно морозно
Только количество электромобилей выросло в три раза
Премьера прошла с успехом в конце января
В этих сёлах живут от 40 до 100 семей
Горожан призвали не кататься на импровизированных горках
Открытки можно прислать до 12 февраля
Они уничтожили живую силу условного противника
Каждому сотруднику рекомендовали носить с собой специальную аптечку
Директор получил представление прокуратуры
Более 40% всех занятий на полигонах проводится в тёмное время суток
Там будут оказывать бесплатную психологическую помощь и проводить тренинги
Чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лыжным гонкам собрал 200 спортсменов
На днях они сдали итоговые экзамены
У всех главных героев будет свой конь