Мобильная связь пришла ещё в девять сёл Бурятии

Общество, Фото: предоставлено правительством РБ

В этих сёлах живут от 40 до 100 семей



В январе в девяти малонаселённых пунктах Бурятии, в которых проживают от 40 до 100 семей, стали доступны мобильная связь и беспроводной интернет четвёртого поколения (LTE/4G).



- Современные коммуникации обеспечены в ходе выполнения второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», который стартовал в Бурятии в июне 2021 года. С начала реализации программы в республике построены оптические линии связи и установлены базовые станции в 32 сёлах, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В этом году услугами связи начали пользоваться жители Кибалино Иволгинского района, Харитоново Тарбагатайского района, Шулута Тункинского района, Хулдат Джидинского района, Далахай Закаменского района, Макаринино Баргузинского района, Хонхино Курумканского района, а также Уоян и Холодная Северо-Байкальского района.



- Для Бурятии УЦН 2.0 - важный социальный проект, благодаря которому новые телекоммуникационные возможности появились у восьми с половиной тысяч жителей республики. Теперь для них стали доступны госуслуги, видеосвязь, дистанционное обучение и онлайн-покупки. Важно, что установка базовых станций в районах республики создает условия для дальнейшей цифровизации, — рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



