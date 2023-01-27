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Общественник из Бурятии рассказал о подвиге маленького улан-удэнца

Общественник из Бурятии рассказал о подвиге маленького улан-удэнца
Общество,  Фото:Чингис Болотов
Он поставил мальчика в пример мусорящим землякам

Активист КВН-движения республики и создатель экопроекта #МусорИзГоловы Чингис Болотов поделился в соцсетях историей о юном жителе бурятской столицы. Произошло всё ранним морозным утром.

- Еду по пустым ещё улицам. Вижу мальчика, который присел недалеко от мусорных баков. Снижаю скорость, поскольку ребёнок сидит рядом с проезжей частью, – рассказал Чингис на своей странице во «ВКонтакте». – Подъезжаю ближе и вижу, что он собирает мусор, который высыпался из разорвавшегося пакета. Собрал всё и выбросил в контейнер.

Болотов отметил, что не раз наблюдал, как отходы высыпались из полных мусорных мешков, но взрослые люди не доносили их до баков и частенько просто оставляли посреди улицы или в подъезде.

- Честь и хвала родителям этого парня за то, что в нём воспитали простую благородную ответственность за свои действия. Такая ответственность и культурное поведение превращаются в маленькие подвиги, – подчеркнул общественник и пожелал мальчику здоровья и успехов. – Пусть у него всё получается и сознательность не помешает его победам на жизненном пути.



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