Указ подписал губернатор Иркутской области
В 2023 году праздник Белого месяца Сагаалган пройдёт с 21 февраля по 21 марта.
24 января губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о том, что в этот период на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, который входит в состав Иркутской области как административно-территориальная единица с особым статусом, также отмечается Сагаалган.
- Постановляю объявить 21 февраля 2023 года – первый день, в который в Усть-Ордынском Бурятском округе отмечается национально-культурный праздник «Сагаалган», - нерабочим (праздничным) днём на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, - говорится в указе губернатора.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии также вторник, 21 февраля, объявлен выходным днём в связи с празднованием Сагаалгана.
Первый день Сагаалгана Усть-Ордынском Бурятском округе объявили выходным
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