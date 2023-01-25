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Первый день Сагаалгана Усть-Ордынском Бурятском округе объявили выходным

Первый день Сагаалгана Усть-Ордынском Бурятском округе объявили выходным
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Указ подписал губернатор Иркутской области

В 2023 году праздник Белого месяца Сагаалган пройдёт с 21 февраля по 21 марта.

24 января губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о том, что в этот период на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, который входит в состав Иркутской области как административно-территориальная единица с особым статусом, также отмечается Сагаалган.

- Постановляю объявить 21 февраля 2023 года – первый день, в который в Усть-Ордынском Бурятском округе отмечается национально-культурный праздник «Сагаалган», - нерабочим (праздничным) днём на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, - говорится в указе губернатора.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии также вторник, 21 февраля, объявлен выходным днём в связи с празднованием Сагаалгана.


Сагаалган Иркутская область выходные дни

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