В Бурятии устроят дополнительный выходной из-за Сагаалгана

Вся республика отметит его 21 февраля
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о праздновании Сагаалгана в 2023 году. Новый год по лунному календарю наступит 21 февраля. Этот день выпадает на вторник, который власти объявили нерабочим. Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах.
Документ уже вступил в силу. Таким образом, в последний месяц зимы жителям республики устроят ещё один выходной.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в наступающем году всех россиян ждут 26 дополнительных дней отдыха. В Бурятии же их будет 27 благодаря Сагаалгану. По сути, это второй полноценный отпуск.
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