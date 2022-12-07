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В Бурятии устроят дополнительный выходной из-за Сагаалгана

В Бурятии устроят дополнительный выходной из-за Сагаалгана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Вся республика отметит его 21 февраля

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о праздновании Сагаалгана в 2023 году. Новый год по лунному календарю наступит 21 февраля. Этот день выпадает на вторник, который власти объявили нерабочим. Такое решение приняли в соответствии со статьёй № 4 республиканского закона о праздничных днях и памятных датах.

Документ уже вступил в силу. Таким образом, в последний месяц зимы жителям республики устроят ещё один выходной. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в наступающем году всех россиян ждут 26 дополнительных дней отдыха. В Бурятии же их будет 27 благодаря Сагаалгану. По сути, это второй полноценный отпуск.
Сагаалган Праздники

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