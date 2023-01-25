25 января

24 января

Популярное

Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами

Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там ежедневно лечатся по 90 с лишним человек

В республиканском наркологическом диспансере (РНД) «Элуур» наблюдается наплыв пациентов. Об этом накануне сообщила в соцсетях глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова. Число нуждающихся в помощи специалистов возросло после новогодних праздников.
 
- В стационаре РНД 85 коек, но практически ежедневно лечение там проходят более 90 человек. Подавляющее большинство – это пациенты с алкогольной абстиненцией после продолжительных запоев и с психотическими нарушениями, – рассказала министр на своей странице во «ВКонтакте».
 
Она напомнила, что более года назад в Улан-Удэ заработал вытрезвитель и за это время в учреждение поступили уже 2218 нетрезвых граждан. Из них только 157 – с начала 2023 года. А в больницу скорой медицинской помощи привозят пьяных людей с обморожениями. За три с небольшим недели в БСМП обратилось 95 таких пострадавших. Треть из них – 30 – госпитализировали.

- Большая часть пациентов находилась в состоянии алкогольного опьянения, – подчеркнула Евгения Лудупова. – После праздников прошёл почти месяц, а медицинские организации продолжают работу в усиленном режиме. Это имеет печальные, а порой и трагичные последствия.

Глава ведомства призвала жителей республики быть осторожнее и не злоупотреблять спиртным, тем более – в сильные морозы.

пьянство алкоголь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 25.01.2023
Екатерина Степановна приехала в Бурятию в юности по распределению
Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами
Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами
Общество, 25.01.2023
Там ежедневно лечатся по 90 с лишним человек
Улан-удэнский шарпейчик с пороком сердца едет в Москву
Улан-удэнский шарпейчик с пороком сердца едет в Москву
Общество, 25.01.2023
Для безопасности Малыша повезут на поезде
В Улан-Удэ через год начнут строить межвузовский кампус
В Улан-Удэ через год начнут строить межвузовский кампус
Общество, 25.01.2023
Его создадут для студентов из России и трёх азиатских стран
Студенты Бурятии рассчитывают на зарплату в 29 тысяч
Студенты Бурятии рассчитывают на зарплату в 29 тысяч
Общество, 25.01.2023
Самые высокие аппетиты – у студентов «сельхозки»
В Бурятии насчитали почти 48 тысяч студентов
В Бурятии насчитали почти 48 тысяч студентов
Общество, 25.01.2023
Большинство из них предпочитают очное обучение 
В Бурятии «тушили пожар» в отделе вневедомственной охраны
В Бурятии «тушили пожар» в отделе вневедомственной охраны
Общество, 25.01.2023
Росгвардейцы провели совместную тренировку с пожарными
Бродячие собаки пробираются в Улан-Удэ по замёрзшей Селенге
Бродячие собаки пробираются в Улан-Удэ по замёрзшей Селенге
Общество, 25.01.2023
Беспризорные животные мигрируют в город из ближайших районов
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 42-летним добровольцем
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 42-летним добровольцем
Общество, 25.01.2023
Он дважды ездил на спецоперацию на Украине
В Бурятии из-за морозов военные сократили время занятий на полигонах
В Бурятии из-за морозов военные сократили время занятий на полигонах
Общество, 25.01.2023
Скорректированы планы занятий по боевой подготовке
В Бурятии обещают преобразить центральную улицу села Надеино
В Бурятии обещают преобразить центральную улицу села Надеино
Общество, 25.01.2023
Улица проходит через всё село и ведёт в село Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^