Наркодиспансер в Улан-Удэ наводнили люди с психозами

Там ежедневно лечатся по 90 с лишним человек







- В стационаре РНД 85 коек, но практически ежедневно лечение там проходят более 90 человек. Подавляющее большинство – это пациенты с алкогольной абстиненцией после продолжительных запоев и с психотическими нарушениями, – рассказала министр на своей странице во «ВКонтакте».



Она напомнила, что более года назад в Улан-Удэ заработал вытрезвитель и за это время в учреждение поступили уже 2218 нетрезвых граждан. Из них только 157 – с начала 2023 года. А в больницу скорой медицинской помощи привозят пьяных людей с обморожениями. За три с небольшим недели в БСМП обратилось 95 таких пострадавших. Треть из них – 30 – госпитализировали.



- Большая часть пациентов находилась в состоянии алкогольного опьянения, – подчеркнула Евгения Лудупова. – После праздников прошёл почти месяц, а медицинские организации продолжают работу в усиленном режиме. Это имеет печальные, а порой и трагичные последствия.



Глава ведомства призвала жителей республики быть осторожнее и не злоупотреблять спиртным, тем более – в сильные морозы.





В республиканском наркологическом диспансере (РНД) «Элуур» наблюдается наплыв пациентов. Об этом накануне сообщила в соцсетях глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова. Число нуждающихся в помощи специалистов возросло после новогодних праздников.