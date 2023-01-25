В Бурятии насчитали почти 48 тысяч студентов

Большинство из них предпочитают очное обучение
25 января во всей России отмечается Татьянин день – народный и христианский праздник, который совпадает с Днём студента. Святая Татьяна считается покровительницей учащихся вузов и колледжей и заступницей всех Татьян. Она помогает в учёбе, а ещё у неё просят ясного ума и хорошей памяти.
История Дня студента начинается в 1755 году, когда российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании первого Московского университета. А в 1791-ом открылась студенческая домовая церковь святой Татианы.
В Бурятстате решили выяснить, сколько студентов сегодня обучается в Бурятии. В ушедшем 2022 году в вузах и ссузах республики их насчитывалось 47 800. При этом 19 400 получали высшее, а остальные – среднее профессиональное образование.
- Обучающиеся по программам среднего профессионального образования предпочитают очную форму обучения – её выбрали 90 % студентов. В вузах доля очников составляет 53 %, – отметили в ведомстве.
Большинство из них предпочитают очное обучение
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