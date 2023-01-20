Члены женской сборной России по боксу из Бурятии сняли шлемы

Подготовка к нему уже началась
Эти сборы являются подводящими к крупному международному турниру, который пройдёт со 2 по 10 февраля в Марракеше (Марокко) и станет первым турниром IBA серии «Золотой пояс» в Африке.
Особенность программы этого учебно-тренировочного мероприятия (УТМ) – спарринги без использования обязательного ранее элемента экипировки у женщин-боксёров. Тренерский состав готовит национальную сборную к поединкам без шлемов, рассказали в федерации бокса Бурятии.
По информации федерации бокса России, этот предмет экипировки девушки снимут уже на чемпионате мира среди женщин, который состоится в марте в Нью-Дели (Индия).
В сборах принимают участие спортсменки из Бурятии Любовь Шарапова, Людмила Воронцова, Дарима Сандакова, Елена Гапешина и Кристина Ткачёва.
Тренер команды из Бурятии – Булат Бадмаев. Также не тренировки в Подмосковье приехали Наталья Шадрина, выступающая в составе сборной Сербии, и Бато-Мунко Ванкеев – мастер спорта международного класса по боксу и бронзовый призёр чемпионата Европы 2006 года, который является гражданином Сербии.
Возрастное ограничение – 6+