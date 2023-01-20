20 января

19 января

Популярное

Члены женской сборной России по боксу из Бурятии сняли шлемы

Члены женской сборной России по боксу из Бурятии сняли шлемы
Общество,  Фото:федерация бокса Бурятии
Подготовка к нему уже началась

Женская сборная Бурятии по боксу приступила к первым в этом году тренировочным мероприятиям. Они стартовали 9 января в подмосковном городе Лобня – на спортивной базе «Озеро Круглое» и продлятся до конца месяца.
 
Эти сборы являются подводящими к крупному международному турниру, который пройдёт со 2 по 10 февраля в Марракеше (Марокко) и станет первым  турниром IBA серии «Золотой пояс» в Африке.
 
Особенность программы этого учебно-тренировочного мероприятия (УТМ) – спарринги без использования обязательного ранее элемента экипировки у женщин-боксёров. Тренерский состав готовит национальную сборную к поединкам без шлемов, рассказали в федерации бокса Бурятии.

По информации федерации бокса России, этот предмет экипировки девушки снимут уже на чемпионате мира среди женщин, который состоится в марте в Нью-Дели (Индия). 

В сборах принимают участие спортсменки из Бурятии Любовь Шарапова, Людмила Воронцова, Дарима Сандакова, Елена Гапешина и Кристина Ткачёва.


Тренер команды из Бурятии – Булат Бадмаев. Также не тренировки в Подмосковье приехали Наталья Шадрина, выступающая в составе сборной Сербии, и Бато-Мунко Ванкеев – мастер спорта международного класса по боксу и бронзовый призёр чемпионата Европы 2006 года, который является гражданином Сербии.

 
Возрастное ограничение – 6+
бокс спортсмены чемпионат мира

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ за день переловили полтора десятка бездомных собак
В Улан-Удэ за день переловили полтора десятка бездомных собак
Общество, 20.01.2023
Горожан просят не подкармливать бродячих животных
В Улан-Удэ бесследно исчезают маршрутки
В Улан-Удэ бесследно исчезают маршрутки
Общество, 20.01.2023
Общественники связали это с подорожанием проезда
МегаФон на треть увеличил ёмкость сети за счёт рефарминга
МегаФон на треть увеличил ёмкость сети за счёт рефарминга
Общество, 20.01.2023
Нагрузка на сети операторов постоянно растёт
Улан-удэнки стали чаще сталкиваться с харассментом на работе
Улан-удэнки стали чаще сталкиваться с харассментом на работе
Общество, 20.01.2023
Руки распускают и их коллеги, и начальство


В Бурятии накаляются споры вокруг отмены уроков в школах
В Бурятии накаляются споры вокруг отмены уроков в школах
Общество, 20.01.2023
Жителей пригородного района возмутило, что их детей отправили на занятия в мороз
В Улан-Удэ дольщики долгостроев получают ключи от долгожданных квартир
В Улан-Удэ дольщики долгостроев получают ключи от долгожданных квартир
Общество, 20.01.2023
Дольщики вместе с комиссией по осмотру жилых помещений проверяют квартиры
Дома в Новом Зелёном в Улан-Удэ будут готовы не раньше конца марта
Общество, 20.01.2023
Отставание от графика работ произошло из-за дефицита рабочей силы


Российский писатель Иван Соловьёв презентует в Улан-Удэ свою книгу
Российский писатель Иван Соловьёв презентует в Улан-Удэ свою книгу
Общество, 20.01.2023
Новая книга писателя посвящена российским военнослужащим
Более 3 тысяч жителей Бурятии переселят из аварийного жилья
Более 3 тысяч жителей Бурятии переселят из аварийного жилья
Общество, 20.01.2023
На переселение выделено более 800 миллионов рублей
В Бурятии сельчане спасли ястреба и поселили его у себя
В Бурятии сельчане спасли ястреба и поселили его у себя
Общество, 20.01.2023
Через несколько дней птицу передали ветеринарам
В столице Бурятии появились «электрососны»
В столице Бурятии появились «электрососны»
Общество, 20.01.2023
На необычное дерево наткнулись общественники
В Улан-Удэ подсчитали лампочки на светящихся яблонях
В Улан-Удэ подсчитали лампочки на светящихся яблонях
Общество, 20.01.2023
Их украсили почти полмиллиона огоньков
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество, 20.01.2023
Проверка состоится в Железнодорожном районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^