Члены женской сборной России по боксу из Бурятии сняли шлемы

Подготовка к нему уже началась







Эти сборы являются подводящими к крупному международному турниру, который пройдёт со 2 по 10 февраля в Марракеше (Марокко) и станет первым турниром IBA серии «Золотой пояс» в Африке.



Особенность программы этого учебно-тренировочного мероприятия (УТМ) – спарринги без использования обязательного ранее элемента экипировки у женщин-боксёров. Тренерский состав готовит национальную сборную к поединкам без шлемов, рассказали в федерации бокса Бурятии.





По информации федерации бокса России, этот предмет экипировки девушки снимут уже на чемпионате мира среди женщин, который состоится в марте в Нью-Дели (Индия).





В сборах принимают участие спортсменки из Бурятии Любовь Шарапова, Людмила Воронцова, Дарима Сандакова, Елена Гапешина и Кристина Ткачёва.







Тренер команды из Бурятии – Булат Бадмаев. Также не тренировки в Подмосковье приехали Наталья Шадрина, выступающая в составе сборной Сербии, и Бато-Мунко Ванкеев – мастер спорта международного класса по боксу и бронзовый призёр чемпионата Европы 2006 года, который является гражданином Сербии.







Возрастное ограничение – 6+



Женская сборная Бурятии по боксу приступила к первым в этом году тренировочным мероприятиям. Они стартовали 9 января в подмосковном городе Лобня – на спортивной базе «Озеро Круглое» и продлятся до конца месяца.