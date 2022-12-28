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В Бурятии наградили учреждения культуры

В Бурятии наградили учреждения культуры
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Лауреаты престижных конкурсов были награждены на Совете национальностей

В Бурятии подвели итоги Года культурного наследия народов России. На заседании Совета национальностей при главе республики присутствовали представители органов государственной власти региона, национально-культурных общественных объединений, религиозных и научных организаций, учреждений культуры.

В завершении заседания глава Бурятии Алексей Цыденов провёл церемонию награждения республиканских учреждений культуры, признанных лучшими в 2022 году на престижных всероссийских конкурсах и победителей I республиканского конкурса на создание концертных программ среди любительских коллективов, сохраняющих культуру старообрядцев (семейских) Забайкалья.

Дипломы победителей республиканского конкурса и сертификаты на 200 тысяч рублей были вручены: семейскому народному хору «Былина», Большекуналейскому семейскому народному хору, детскому фольклорному образцовому ансамблю «Черпачок» из Тарбагатайского района, фольклорному ансамблю «Рябинушка» Селенгинского района, народному фольклорному ансамблю «Калинка» Мухоршибирского района.

Четыре республиканских учреждения культуры республики признаны лучшими в 2022 году на престижных всероссийских конкурсах. Среди них победитель международной ежегодной театральной XV премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» в номинации «Лучший национальный театр» Бурятский государственный театр песни танца «Байкал» (директор Дандар Бадлуев, художественный руководитель Жаргал Жалсанов, музыкальный руководитель Галмандах Баттулга). Театр признан лучшим из более чем 70 национальных театров, включая драматические, из 58 регионов России.

Победителем общероссийского конкурса «Пушкинская премия» с проектом «Весенняя муза» признана национальная библиотека Республики Бурятия (директор Людмила Гармаева). Пушкинской премией поощряются учреждения с эффективными практиками по популяризации русского языка во всем мире.

Призёром II всероссийского конкурса методических служб стал ресурсный учебно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства при колледже искусств им. П. И. Чайковского (директор Баир Турбянов). Центр вошел в пятерку лучших региональных методических служб России из 79 методических организаций в России.

Звания лауреата XIV всероссийского смотра информационной деятельности домов (центров) народного творчества регионов Российской Федерации удостоен республиканский центр народного творчества Республики Бурятия (директор Жаргалма Архинчеева). В конкурсе-смотре принимали участие 355 издательских проектов из 60 субъектов РФ.

Эти учреждения награждены благодарственными письмами главы Бурятии, сообщает пресс-служба РЦНТ.
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