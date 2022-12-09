Соревнования посвящены «Дню героев Отечества»
Турнир по боксу, посвящённый «Дню героев Отечества», среди юношей 2007-2008 и юниоров 2005-2006 годов рождения, стартовал в Чите. Участие в соревнованиях принимают 150 спортсменов из Читы, Агинского, Забайкальска, Шерловой горы, Атамановки, Чернышевска, Краснокаменска, Петровск-Забайкальского, Борзи и села Верх-Чита. Также приехали три команды из Бурятии.
Сегодня, 9 декабря, прошли полуфинальные поединки, а 10 декабря в 11:00 состоится финал.
Турнир проходит в спортивной школе олимпийского резерва по боксу. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение 6+
Боксёры Бурятии принимают участие в турнире в Чите
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