Боксёры Бурятии принимают участие в турнире в Чите

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

Соревнования посвящены «Дню героев Отечества»



Турнир по боксу, посвящённый «Дню героев Отечества», среди юношей 2007-2008 и юниоров 2005-2006 годов рождения, стартовал в Чите. Участие в соревнованиях принимают 150 спортсменов из Читы, Агинского, Забайкальска, Шерловой горы, Атамановки, Чернышевска, Краснокаменска, Петровск-Забайкальского, Борзи и села Верх-Чита. Также приехали три команды из Бурятии.



Сегодня, 9 декабря, прошли полуфинальные поединки, а 10 декабря в 11:00 состоится финал.



Турнир проходит в спортивной школе олимпийского резерва по боксу. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение 6+

