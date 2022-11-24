Школьников Бурятии приглашают на профориентационный форум

Для учащихся проведут ознакомительные профессиональные пробы



С 29 по 30 ноября в Бурятии состоится региональный профориентационный форум «Вектор развития». К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений.



Целью форума является расширение информационных представлений обучающихся 7-11 классов о современном рынке труда, профессиях, востребованных и перспективных на региональном рынке труда и повышение их готовности к осознанному социально-профессиональному самоопределению через практико-ориентированные технологии активизации профессионального выбора.



- Программа форума включает проведение ознакомительных профессиональных проб для школьников в формате «Skill sharing», а также курсы повышения квалификации «Методы и технологии профориентационной работы» для педагогов. Уже сейчас известно, что в форуме примут участие школьники Прибайкальского и Селенгинского районов Бурятии, средних школ №2 и №37 города Улан-Удэ. – рассказала руководитель центра опережающей профессиональной подготовки РБ Марина Горюнова.



Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение 12+

