Для учащихся проведут ознакомительные профессиональные пробы
С 29 по 30 ноября в Бурятии состоится региональный профориентационный форум «Вектор развития». К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений.
Целью форума является расширение информационных представлений обучающихся 7-11 классов о современном рынке труда, профессиях, востребованных и перспективных на региональном рынке труда и повышение их готовности к осознанному социально-профессиональному самоопределению через практико-ориентированные технологии активизации профессионального выбора.
- Программа форума включает проведение ознакомительных профессиональных проб для школьников в формате «Skill sharing», а также курсы повышения квалификации «Методы и технологии профориентационной работы» для педагогов. Уже сейчас известно, что в форуме примут участие школьники Прибайкальского и Селенгинского районов Бурятии, средних школ №2 и №37 города Улан-Удэ. – рассказала руководитель центра опережающей профессиональной подготовки РБ Марина Горюнова.
Количество мест ограничено, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Возрастное ограничение 12+
Школьников Бурятии приглашают на профориентационный форум
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