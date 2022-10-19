В Улан-Удэ осуждённые сразились в пекарском мастерстве

В колониях отметили День хлеба
В улан-удэнских исправительных колониях прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Дня хлеба.
В колонии-поселения № 3 между пекарями из числа осуждённых состоялся конкурс на выпечку праздничного хлеба. Завершилось всё чаепитием и угощением всех присутствующих.
В исправительной колонии № 8 провели конкурс на выпечку каравая среди осуждённых, трудоустроенных в пекарне учреждения. После провели тематическую викторину, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Всемирный день хлеба — это и профессиональный праздник работников этой отрасли, который отмечается ежегодно 16 октября. Праздник был учреждён в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.
Возбуждены административные дела
Ростуризм подвёл итоги самого масштабного отраслевого конкурса профессионального мастерства
В колониях отметили День хлеба
В конкурсе участвовали 83 управляющих компании
Владислав сейчас проходит реабилитацию после полученного ранения
Горожан просят сохранять спокойствие
В реанимации находятся 12 больных
Таможенники рассказали о своей работе в аэропорту «Байкал». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Осуждённые освоили технологию изготовления различных видов обуви
Мужчина солгал, что его избил полицейский
Рисунки победителей станут иллюстрациями к рассказу о герое
Принять участие приглашаются детские коллективы
Спортсмены завоевали «золото» в двух весовых категориях
На дорогах гололедица
В республике зарегистрировано 25 площадок