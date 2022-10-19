В Улан-Удэ осуждённые сразились в пекарском мастерстве





Всемирный день хлеба — это и профессиональный праздник работников этой отрасли, который отмечается ежегодно 16 октября. Праздник был учреждён в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

В улан-удэнских исправительных колониях прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Дня хлеба.В колонии-поселения № 3 между пекарями из числа осуждённых состоялся конкурс на выпечку праздничного хлеба. Завершилось всё чаепитием и угощением всех присутствующих.В исправительной колонии № 8 провели конкурс на выпечку каравая среди осуждённых, трудоустроенных в пекарне учреждения. После провели тематическую викторину, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.