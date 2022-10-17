В Бурятии пообещали построить зал для художественной гимнастики

О ситуации рассказал министр спорта республики
Специализированный зал для занятий художественной гимнастикой в Улан-Удэ должен появиться, но пока вопрос по источнику финансирования только решается. Об этом 13 октября сообщил министр спорта Бурятии Иван Козырев во время прямого эфира, который был организован Центром управления регионом.
- Есть выделенный земельный участок практически в центре города, за Дворцом пионеров, на котором планируется построить отдельное здание. Но в текущей ситуации работы по этому направлению приостановлены. Однако есть отличная возможность – проект «Бизнес-Спринт» по линии министерства спорта РФ. Конкурсная комиссия по строительству спортивных объектов в этом году ещё идёт. И наша республика на третьем месте по количеству поданных заявок. Это отличная возможность для реализации проекта с участием бизнеса, - отметил министр спорта Бурятии.
В целом с 2017 года в Бурятии реализовано более 100 проектов: построены спортивные площадки, спорткомплексы и т.д. В этом году у нас реализуется строительство 15 спортивных объектов, добавил Иван Козырев.
Как сообщал «Байкал-Daily», уже давно в Улан-Удэ остро стоит вопрос о необходимости оборудованного зала для занятий художественной гимнастикой. Ещё в 2015 году тогдашний мэр города Улан-Удэ Александр Голков предлагал как вариант одно из пустующих зданий УФСИН.
В 2019 году родители спортсменок из Бурятии обратились к президенту всероссийской федерации художественный гимнастики и главному тренеру сборной России Ирине Винер-Усмановой с просьбой помочь с помещением. Знаменитый тренер тогда всецело поддержала просьбу родителей, она попросила министра спорта России оказать содействие в строительстве спортивного объекта в Бурятии, подчеркнув, что «на территории республики нет ни одного технически правильно оборудованного зала в соответствии со стандартами художественной гимнастики».
Но до 2021 года вопрос о зале так и не был решен. Родители опять обратились к республиканским властям, напомнив, что детям по-прежнему приходится занимались в неподготовленных залах, платить немалые деньги за их аренду, таскать тяжёлые ковры. На это минспорта Бурятии заверило, что это вопрос с повестки не снимался.
Отметим, что художественная гимнастика пользуется большой популярностью в Бурятии, но для достижения спортсменками высоких спортивных результатов необходимы современные залы и центры.
В Бурятии пообещали построить зал для художественной гимнастики
Общество, Фото:
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