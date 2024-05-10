10 из них ликвидировано
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено 3 лесных пожара: два в Баунтовском районе и один на территории Городского лесничества. Причиной возгораний является неосторожное обращение с огнём.
В республике проводились работы по тушению 12 лесных пожаров. Ликвидировано 10 возгораний в Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском районах и в Улан-Удэ. На тушении всех пожаров работали 420 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых, задействовано 73 единицы лесопожарной техники.
На утро 10 мая продолжаются работы по тушению одного пожара в Баунтовском районе. В Муйском районе пожар на территории Таксимовского лесничества, локализован. Сейчас там продолжают работу 79 человек, задействовано 11 единиц техники. Площадь этого сложного пожара составляет 2000 га, из них 530 га верховой, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии тушили 12 лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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Происшествия, 10.05.2024
10 из них ликвидировано
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