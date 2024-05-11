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Глава Бурятии открыл в селе новые детский сад и школу

Глава Бурятии открыл в селе новые детский сад и школу
Общество,  Фото:t.me/alexeytsydenov

Они построены в Закаменском районе

Новые детский сад и школу открыли 10 мая в улусе Дутулур в Закаменском районе Бурятии. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

«Всегда приятно открывать такие объекты. Именно они дают нашим детям возможность хорошо развиваться, быть счастливыми, открывать дороги в будущее, идти уверенно вперёд, - пафосно написал Цыденов. - Построено прекрасное современное здание, в котором воспитанниками станут 50 маленьких дутулурцев».

По его словам, детсад полностью оборудован мебелью, игрушками, учебным принадлежностями. Здание построили по программе комплексного развития сельских территорий. Полная стоимость объекта составила 161 млн рублей.

«Теперь в Дутулуре новый детский сад есть. Верю, что и он улусу скоро станет маленьким, и будем задумываться над строительством ещё одного детского сада», - пообещал глава Бурятии.

Школа операторов дронов

В Дутулуре появилась и новая школа на 100 ребятишек.

«Школа оборудована самыми передовыми технологиями образовательного процесса - интерактивными классами, материалами для обучения, химреактивами, учебными лабораториями. В школе хороший пищеблок, отличное спортивное поле, спортзал, - оценил Алексей Цыденов. - Также в школе, к примеру, организован кружок беспилотных летательных аппаратов. Знаю, что ребята с нетерпением ждали его открытия и уже начали конструировать свои собственные беспилотники, запускать их».

Глава Бурятии успел дать интервью местному школьному телевидению.

Школу построили за 405 млн рублей.

«В общем, сделано все, чтобы дутулурцы росли образованными, здоровыми и счастливыми», - подчеркнул Цыденов.

Глава отметил, что в России работает много различных программ, поддержанных президентом России. Одна из них - комплексное развитие сельских территорий.
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