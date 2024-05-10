Наступил священный для буддистов Бурятии месяц

Праздник «Весак» пройдёт в этом году 23 мая



9 мая наступил священный для буддистов месяц – Буянтай сара (hара). Об этом сообщается в официальных группах Буддийской традиционной Сангхи России в соцсетях. В этом году 4-й священный месяц согласно лунному буддийскому календарю продлится с 9 мая по 6 июня.



В преддверии самого великого праздника для буддистов всего мира – «Весак», который пройдёт 23 мая, в течение всего месяца буддисты России, Тибета, Непала, Бутана, Ладакха в Индии, а также все, практикующие буддизм, поставят перед собой задачу почтить жизнь Будды в особом порядке: активно проделывая различные практики и ритуалы, участвуя в медитационных ретритах, совершая паломничество в священные буддийские места, организуя учения лам, молитвенные собрания, делая ритуальные круги Горо, подношения, раздачу милостыни и пищи нуждающимся и многие другие всевозможные благие дела. Напомним, что этот день в разное время своей жизни был выбран Буддой Шакьямуни для совершения трёх великих деяний: рождения в этом миру, просветления и ухода в Паринирвану.



По информации Сангхи, в течение всего священного месяца желательно воздерживаться от чрезмерного употребления мяса (исключения: по состоянию здоровья и детям в возрасте до 16 лет) и полностью исключить употребление спиртных напитков, табакокурения и всего одурманивающего. В том случае, если не удаётся соблюдать это на протяжении всего месяца, как правило, отказываются от этого в первые 15 дней, или хотя бы на 15-й лунный день.

