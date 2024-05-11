На Байкале заметили полярное сияние









Ночью 11 мая в промежутке между в 2:10 до 3:20 небо над озером Байкал в районе Байкало-Ленского государственного заповедника заметили не типичное для байкальских широт явление – полярное сияние, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Начальник станции ГМС Солнечная Наталья Шабурова запечатлела увиденное, она как раз дежурила ночью. По признанию Натальи и её супруга, они такое сияние видели впервые. Однако по рассказам местных жителей, нечто подобное происходило в 90-х годах прошлого столетия.Полярное сияние над Байкалом наблюдалось несколько месяцев назад, в начале декабря 2023 года. Тогда красивые кадры довелось сделать жителям острова Ольхон: игру света в ночном небе люди снимали прямо из дворов посёлка Хужир, - настолько ярким было свечение.