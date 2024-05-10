10 мая

09 мая

Популярное

В Улан-Удэ на пожаре пострадало трое граждан

В Улан-Удэ на пожаре пострадало трое граждан
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по РБ
Всего были спасены 13 человек

В столице Бурятии минувшей ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании в многоквартирном доме по улице Хоринской.

На момент прибытия первого пожарного подразделения плотный дым окутал первый подъезд. Пожарными МЧС России из опасной зоны спасены 13 человек. 4 граждан спасены по лестничному маршу с помощью спасательных устройств, 7 человек, в том числе 3 детей спустили по 3-коленной лестнице со 2 этажа, ещё 2 жильца вызволены на свежи воздух с помощью штурмовой лестницы.

С признаками отравления продуктами горения и термическими повреждениями в медицинское учреждение доставлены двое мужчин 1985 и 1979 гг.р. Женщина 1982 г.р., также получившая лёгкую степень отравления, была осмотрена медиками на месте, от госпитализации отказалась.

Пожар на 5 квадратных метрах ликвидировали 19 специалистов и 4 единицы техники.

- Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщили в ГУ МЧС по РБ.

Бурятия пожар Улан-Удэ. МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в грабеже
В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в грабеже
Происшествия, 10.05.2024
Злоумышленники открыто похитили денежные средства у инвалида
Шквалистый ветер привёл к отключениям света в Бурятии
Шквалистый ветер привёл к отключениям света в Бурятии
Происшествия, 09.05.2024
В основном отключения произвели в превентивных целях
Лесной пожар угрожает селу в Бурятии
Лесной пожар угрожает селу в Бурятии
Происшествия, 08.05.2024
В населённом пункте был объявлен сбор добровольцев
В столице Бурятии парализовало трамваи
В столице Бурятии парализовало трамваи
Происшествия, 08.05.2024
На оживлённом участке произошло ДТП с вагоном и двумя легковушками

В Бурятии ещё одного пропавшего нашли мёртвым
В Бурятии ещё одного пропавшего нашли мёртвым
Происшествия, 08.05.2024
Мужчина загадочно исчез более полугода назад
В Бурятии за сутки разгорелось 15 лесных пожаров
В Бурятии за сутки разгорелось 15 лесных пожаров
Происшествия, 08.05.2024
Большинство из них уже ликвидировали

В Улан-Удэ парочка закладчиков получила 10 лет на двоих
В Улан-Удэ парочка закладчиков получила 10 лет на двоих
Происшествия, 08.05.2024
За решётку отправятся 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^