В Улан-Удэ на пожаре пострадало трое граждан

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по РБ

Всего были спасены 13 человек



В столице Бурятии минувшей ночью на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании в многоквартирном доме по улице Хоринской.



На момент прибытия первого пожарного подразделения плотный дым окутал первый подъезд. Пожарными МЧС России из опасной зоны спасены 13 человек. 4 граждан спасены по лестничному маршу с помощью спасательных устройств, 7 человек, в том числе 3 детей спустили по 3-коленной лестнице со 2 этажа, ещё 2 жильца вызволены на свежи воздух с помощью штурмовой лестницы.



С признаками отравления продуктами горения и термическими повреждениями в медицинское учреждение доставлены двое мужчин 1985 и 1979 гг.р. Женщина 1982 г.р., также получившая лёгкую степень отравления, была осмотрена медиками на месте, от госпитализации отказалась.



Пожар на 5 квадратных метрах ликвидировали 19 специалистов и 4 единицы техники.



- Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщили в ГУ МЧС по РБ.



