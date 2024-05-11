Житель Бурятии обезглавил скульптуру марала

Утром 10 мая глава сельского поселения сообщил в полицию о повреждении скульптуры марала на въезде в село Туран в Тункинском районе.
- Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции обнаружили и изъяли следы предполагаемого злоумышленника, а также гильзы от травматического оружия, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель.
Сельчанин не работает, ранее не судим.
По предварительной информации, мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Дома у подозреваемого изъяли травматический пистолет и голову скульптуры.
- Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - подытожили в полиции.