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Житель Бурятии обезглавил скульптуру марала

Житель Бурятии обезглавил скульптуру марала
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Сельчанина задержали по горячим следам

Утром 10 мая глава сельского поселения сообщил в полицию о повреждении скульптуры марала на въезде в село Туран в Тункинском районе.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции обнаружили и изъяли следы предполагаемого злоумышленника, а также гильзы от травматического оружия, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. 

 
Сельчанин не работает, ранее не судим.

По предварительной информации, мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Дома у подозреваемого изъяли травматический пистолет и голову скульптуры.

- Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - подытожили в полиции.

вандализм

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