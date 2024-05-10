«Байкал-Daily» представляет майский фоторепортаж Сергея Тарасенко
Середина мая — самое привлекательное время для посещения Тугнуйских столбов или Меркитской крепости — скального образования на границе Мухоршибирского, Тарбагатайского и Селенгинского районов Бурятии. В этот период здесь пышно цветёт сибирский абрикос.
- Цветение продолжается недолго – всего около двух недель. Но не стоит расстраиваться, если не получилось приехать на «Меркиты» — можно полюбоваться цветущим абрикосом и в Улан-Удэ, у Сельхозакадемии. А на площади Советов уже начинается цветение яблонь и груш, - отметил Сергей Тарасенко.
В Бурятии, у подножия Меркитской крепости зацвела абрикосовая роща
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