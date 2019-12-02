Ирина Винер просит построить в Бурятии центр художественной гимнастики

В письме тренер объясняет, что художественная гимнастика пользуется большой популярностью в Бурятии, а показатели растут из года в год. Поэтому для достижения спортсменками высоких спортивных результатов нужно развивать спортивную базу и строить современные залы и центры.





«При передаче указанных объектов будет рассмотрен вопрос о предоставлении спортивных залов спортсменам региональной федерации художественной гимнастики», - сказано в письме.





Президент всероссийской федерации художественный гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова услышала просьбу родителей спортсменов из Бурятии и написала письмо министру спорта России Павлу Колобкову. Знаменитый тренер попросила министра оказать содействие в строительстве спортивного объекта в Бурятии.«На сегодняшний день в регионе остро стоит вопрос с обеспечением материально-технической базы для учебно-тренировочных занятий. На территории республики нет ни одного технически правильно оборудованного зала в соответствии со стандартами художественной гимнастики», - пишет Винер-Усманова.Снимок письма опубликовала одна из родительниц в популярном паблике «Аноним 03», кроме того, она прикрепила к посту ответ минспорта Бурятии. В ответном письме сказано, что на строительство в Улан-Удэ центра спортивной и художественной гимнастики нет денег – не выделено в рамках госпрограммы. Также в ведомстве отметили, что такие вопросы относятся к вопросам города.Несмотря на это, в письме говорится, что минспорта совместно с мэрией Улан-Удэ планирует купить здание спортивного зала «Мостостроительного отряда №34» и передать его Спортивной школе №3.Сейчас родители ждут ответа от вице-президента международной федерации гимнастики Василия Титова и от олимпийских чемпионов.- В настоящее время очень важно, чтобы правительство Бурятии действительно понимало всю серьёзность ситуации. Наши дети занимаются в условиях, которые не соответствуют требованиям для занятий художественной и спортивной гимнастикой! В целях воспитания в нашем регионе здоровых, конкурентоспособных спортсменов нам необходим современный центр подготовки в Бурятии, - написала родительница.Она предложила организовать флешмоб в соцсетях – выкладывать фотографии своего ребёнка с соревнований и тренировок и добавлять снимки писем Ирины Винер-Усмановой и минспорта Бурятии. Флешмоб, по её мнению, привлечёт большое внимание общественности.