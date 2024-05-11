11 мая

10 мая

Популярное

В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия,  Фото:Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
Инцидент произошёл на Элеваторе

В пятницу, 10 мая, в Улан-Удэ на перекрёстке пр.50-лет Октября - улица Гагарина с рельсов сошёл трамвай, сообщили в комитете по транспорту.

На некоторое время движение на Шишковку было закрыто, автомобильное - затруднено.

Вскоре движение восстановили.
сход с рельсов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ потушили пожар в центре города
В Улан-Удэ потушили пожар в центре города
Происшествия, 11.05.2024
Вспыхнули гараж и крыша дома 
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия, 11.05.2024
Инцидент произошёл на Элеваторе
В Улан-Удэ ветром снесло 4 остановки
В Улан-Удэ ветром снесло 4 остановки
Происшествия, 10.05.2024
В городе устраняют последствия сильного ветра
В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в грабеже
В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в грабеже
Происшествия, 10.05.2024
Злоумышленники открыто похитили денежные средства у инвалида
Шквалистый ветер привёл к отключениям света в Бурятии
Шквалистый ветер привёл к отключениям света в Бурятии
Происшествия, 09.05.2024
В основном отключения произвели в превентивных целях
Лесной пожар угрожает селу в Бурятии
Лесной пожар угрожает селу в Бурятии
Происшествия, 08.05.2024
В населённом пункте был объявлен сбор добровольцев
В столице Бурятии парализовало трамваи
В столице Бурятии парализовало трамваи
Происшествия, 08.05.2024
На оживлённом участке произошло ДТП с вагоном и двумя легковушками

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^