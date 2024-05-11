В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай

Инцидент произошёл на Элеваторе



В пятницу, 10 мая, в Улан-Удэ на перекрёстке пр.50-лет Октября - улица Гагарина с рельсов сошёл трамвай, сообщили в комитете по транспорту.



На некоторое время движение на Шишковку было закрыто, автомобильное - затруднено.



Вскоре движение восстановили.

