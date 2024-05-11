В Бурятии моторист стал виновником лесного пожара

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Выгорело более пяти гектаров



В Муйском районе полицейские задержали виновника лесного пожара.



Пожар случился днём 6 мая у железнодорожных путей в 500 метрах от посёлка Таксимо. О происшествии сообщили в дежурную часть.



Прибывшие на место происшествия полицейские задержали предполагаемого виновника пожара – 42-летнего моториста, который допустил возгорание лесной подстилки при эксплуатации неисправного гусеничного тягача.



- Полицейскими установлено, что во время подготовки техники перед началом сезонных работ, моторист завёл гусеничный тягач, который находился на консервации, и не убедившись в исправности техники, выехал с территории базы на объездную дорогу для обкатки транспортного средства. Местные жители заметили транспортное средство, из-под корпуса которого вылетали искры, поджигающие лесную подстилку, и сообщили в экстренные службы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Общая площадь возгорания составила более 5,5 Га. Пожар ликвидирован вечером того же дня.



Сотрудники Госавтоинспекции привлекли мужчину к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ за управление транспортным средством без соответствующих документов.



Материалы дела по факту возгорания будут переданы в органы дознания для принятия правого решения.

