Выгорело более пяти гектаров
В Муйском районе полицейские задержали виновника лесного пожара.
Пожар случился днём 6 мая у железнодорожных путей в 500 метрах от посёлка Таксимо. О происшествии сообщили в дежурную часть.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали предполагаемого виновника пожара – 42-летнего моториста, который допустил возгорание лесной подстилки при эксплуатации неисправного гусеничного тягача.
- Полицейскими установлено, что во время подготовки техники перед началом сезонных работ, моторист завёл гусеничный тягач, который находился на консервации, и не убедившись в исправности техники, выехал с территории базы на объездную дорогу для обкатки транспортного средства. Местные жители заметили транспортное средство, из-под корпуса которого вылетали искры, поджигающие лесную подстилку, и сообщили в экстренные службы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Общая площадь возгорания составила более 5,5 Га. Пожар ликвидирован вечером того же дня.
Сотрудники Госавтоинспекции привлекли мужчину к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ за управление транспортным средством без соответствующих документов.
Материалы дела по факту возгорания будут переданы в органы дознания для принятия правого решения.
В Бурятии моторист стал виновником лесного пожара
Происшествия, Фото:
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