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В улан-удэнскую больницу поступили 32 пациента с алкогольным отравлением

В улан-удэнскую больницу поступили 32 пациента с алкогольным отравлением
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В БСМП опубликовали статистику за праздничные дни

С 8 по 10 мая за медицинской помощью в республиканскую больницу имени Ангапова (БСМП) обратились 343 раза.

Из них три обращения в результате дорожно-транспортных происшествий, а 32 вследствие употребления алкоголя, сообщили в БСМП.

- За период выходных праздничных дней с 8-10 мая в наше учреждение поступили 32 пациента с диагнозом «последствия токсического действия этанола». Статистика такова, что пьют, конечно, и мужчины, и женщины. Большая часть госпитализирована в отделение терапии для проведения дезинтоксикационной терапии. Есть и те, кто госпитализирован в хирургическое отделение с клиникой острого отёчного панкреатита, то есть воздействие алкоголя распространяется на все системы и органы у человека, а не только на печень, как думают многие, - прокомментировал заведующий приёмно-диагностическим отделением Искандер Юнусов.
отравление Праздники

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