В Улан-Удэ на площади Советов начали установку многоразовой зоны отдыха

Её собирают по ночам

На площади Советов начали устанавливать сезонную зону отдыха. Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

«По традиции здесь появятся качели, беседки, цветники, скамейки и топиарии, - написал он в своём телеграм-канале. - Завершить работы планируем уже на следующей неделе».

По словам градоначальника, сотрудники Комбината по благоустройству работают по ночам, чтобы не мешать горожанам и движению транспорта.

«Летняя зона будет располагаться на площади Советов до сентября», - пообещал Шутенков.



