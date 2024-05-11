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В Улан-Удэ на площади Советов начали установку многоразовой зоны отдыха

В Улан-Удэ на площади Советов начали установку многоразовой зоны отдыха
Общество, 

Её собирают по ночам

На площади Советов начали устанавливать сезонную зону отдыха. Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

«По традиции здесь появятся качели, беседки, цветники, скамейки и топиарии, - написал он в своём телеграм-канале. - Завершить работы планируем уже на следующей неделе».

По словам градоначальника, сотрудники Комбината по благоустройству работают по ночам, чтобы не мешать горожанам и движению транспорта.

«Летняя зона будет располагаться на площади Советов до сентября», - пообещал Шутенков.


Улан-удэнцы и гости города смогут вскоре лично убедиться, как пережили зиму многоразовые конструкции этой зоны. Как сообщал «Байкал-Daily», жители столицы Бурятии ещё прошлой осенью подняли вопрос о хранении беседок, скамеек и прочего оборудования. Их «свалили» под открытым небом у закрытого мусорного полигона на Стеклозаводе, писали в соцсетях. Вопрос возникал в течение зимы не один раз. Мэрия Улан-Удэ объясняла, что всё сделано по правилам и конструкциям зоны отдыха ничего не угрожает.

В 2024 году, обещали в мэрии, мини-парк ждёт преображение - помимо коней, на его территории появятся ещё четыре топиария - бык, верблюд, баран и козёл. Эти животные являются в Бурятии священными. Декоративные фигуры уже закупили.
зона отдыха благоустройство лето

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