В центре Улан-Удэ покажут инсталляцию, посвящённую Дню Победы

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Лазерное шоу пройдёт сегодня вечером на площади Советов



Вчера, 9 мая, в Улан-Удэ, на главной площади республики засияла праздничная инсталляция, посвящённая Дню Победы.







Увидеть лазерное шоу ещё раз можно сегодня, 10 мая, в 21:00, 21:30, 22:00, 22:30.



- Инсталляция показывает яркие кадры сражений на поле боя, в море и в небе, глубокую боль потерь, силу возрождения и любви, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

