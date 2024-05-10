Лазерное шоу пройдёт сегодня вечером на площади Советов
Вчера, 9 мая, в Улан-Удэ, на главной площади республики засияла праздничная инсталляция, посвящённая Дню Победы.
Увидеть лазерное шоу ещё раз можно сегодня, 10 мая, в 21:00, 21:30, 22:00, 22:30.
- Инсталляция показывает яркие кадры сражений на поле боя, в море и в небе, глубокую боль потерь, силу возрождения и любви, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
В центре Улан-Удэ покажут инсталляцию, посвящённую Дню Победы
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