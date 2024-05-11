Загорелись дом и гараж
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 10 мая на улице Хахалова в Улан-Удэ произошёл пожар – здесь вспыхнули гараж и кровля двухквартирного дома.
Первыми возгорание заметил экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Зорикто Гомбоева и лейтенанта полиции Геннадия Хамаганова, они неподалёку оформляли ДТП.
- Полицейские незамедлительно сообщили о произошедшем в пожарную службу и приняли меры к эвакуации жильцов. Автоинспекторы помогли покинуть загоревшийся жилой дом пяти гражданам, - сообщили в МВД по Бурятии.
После прибытия пожарных обеспечили безопасность участников дорожного движения.
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД помогли людям выбраться из горящего дома
Происшествия, Фото:
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