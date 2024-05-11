В Улан-Удэ врачи вытащили из лёгких ребёнка деталь от конструктора

Кашель мучал малыша несколько месяцев
Врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) спасли четырёхлетнего ребёнка, вдохнувшего деталь от конструктора. Врачам пришлось проводить повторную бронхоскопию, чтобы обнаружить инородное тело в лёгких.
В начале апреля четырёхлетний малыш был переведён в ДРКБ из Еравнинской ЦРБ. Ребёнок жаловался на кашель в течение нескольких месяцев, родители лечили его самостоятельно, но оно не помогало. Мальчика госпитализировали в ЦРБ. По итогам телемедицинской консультации с районными врачами принято решение о переводе малыша в детскую больницу.
- Врачи пульмонологического отделения ДРКБ диагностировали спадение ткани левого лёгкого (лёгкие не наполнялись воздухом в должном объёме) и смещение сердца влево, подозрение на инородное тело. В срочном порядке была проведена бронхоскопия (исследование путём ввода эндоскопа в дыхательные пути), но инородного тела в лёгких не оказалось. В связи с чем, учитывая клинические и рентгенологические изменения в лёгких, ребёнку в процессе лечения было проведено более расширенное обследование, с целью исключения врождённой и наследственной патологии лёгких (врождённая бронхоэктазия, муковисцидоз), ожидали результаты, - сообщили в ДРКБ.
Но лечение не дало ожидаемого результата.
- Динамика по назначенному лечению была слабо-положительная, кашель сохранялся и нами было принято решение о повторном проведении бронхоскопии, чтобы удалить образовавшуюся мокроту. Благодаря тому, что отёчность слизистой на фоне лечения мы сняли, нам удалось обнаружить инородный предмет в нижней доле левого лёгкого ребёнка — деталь от конструктора длиной 1 см и шириной 6 мм. Эндоскопическим путём деталь из левого лёгкого была удалена. Проведена коррекция лечения, - рассказала лечащий врач, врач-пульмонолог ДРКБ Бальжит Балданова.
Сейчас малыша уже выписали. На повторную консультацию к врачу-пульмонологу ребёнок приедет в конце мая.
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