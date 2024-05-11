11 мая

10 мая

Популярное

В Улан-Удэ врачи вытащили из лёгких ребёнка деталь от конструктора

В Улан-Удэ врачи вытащили из лёгких ребёнка деталь от конструктора
Общество,  Фото:ДРКБ
Кашель мучал малыша несколько месяцев

Врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) спасли четырёхлетнего ребёнка, вдохнувшего деталь от конструктора. Врачам пришлось проводить повторную бронхоскопию, чтобы обнаружить инородное тело в лёгких.

В начале апреля четырёхлетний малыш был переведён в ДРКБ из Еравнинской ЦРБ. Ребёнок жаловался на кашель в течение нескольких месяцев, родители лечили его самостоятельно, но оно не помогало. Мальчика госпитализировали в ЦРБ. По итогам телемедицинской консультации с районными врачами принято решение о переводе малыша в детскую больницу.

- Врачи пульмонологического отделения ДРКБ диагностировали спадение ткани левого лёгкого (лёгкие не наполнялись воздухом в должном объёме) и смещение сердца влево, подозрение на инородное тело. В срочном порядке была проведена бронхоскопия (исследование путём ввода эндоскопа в дыхательные пути), но инородного тела в лёгких не оказалось. В связи с чем, учитывая клинические и рентгенологические изменения в лёгких, ребёнку в процессе лечения было проведено более расширенное обследование, с целью исключения врождённой и наследственной патологии лёгких (врождённая бронхоэктазия, муковисцидоз), ожидали результаты, - сообщили в ДРКБ.

Но лечение не дало ожидаемого результата.

- Динамика по назначенному лечению была слабо-положительная, кашель сохранялся и нами было принято решение о повторном проведении бронхоскопии, чтобы удалить образовавшуюся мокроту. Благодаря тому, что отёчность слизистой на фоне лечения мы сняли, нам удалось обнаружить инородный предмет в нижней доле левого лёгкого ребёнка — деталь от конструктора длиной 1 см и шириной 6 мм. Эндоскопическим путём деталь из левого лёгкого была удалена. Проведена коррекция лечения, - рассказала лечащий врач, врач-пульмонолог ДРКБ Бальжит Балданова.

Сейчас малыша уже выписали. На повторную консультацию к врачу-пульмонологу ребёнок приедет в конце мая.

дети лечение врачи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию возвращается тепло
В Бурятию возвращается тепло
Общество, 11.05.2024
Местами температура повысится до +28°C
На севере Бурятии пройдёт всероссийский конкурс творческих коллективов
На севере Бурятии пройдёт всероссийский конкурс творческих коллективов
Общество, 10.05.2024
Участники посоревнуются в цирковом искусстве, хореографии, театральном искусстве, вокале и других номинациях
В Бурятии откроется летний спортивный рыболовный сезон
В Бурятии откроется летний спортивный рыболовный сезон
Общество, 10.05.2024
Щучка примет кубок региона по ловле спиннингом
В Агинском округе проведут фестиваль стрижки овец
В Агинском округе проведут фестиваль стрижки овец
Общество, 10.05.2024
Мероприятие состоится в рамках первенства России по стрельбе из лука
Бурятия стала лучшей на этапе спартакиады учащихся России
Бурятия стала лучшей на этапе спартакиады учащихся России
Общество, 10.05.2024
Спортсменки республики стали первыми по спортивной борьбе
Борицы Бурятии выступят на первенстве Европы
Борицы Бурятии выступят на первенстве Европы
Общество, 10.05.2024
В состав сборной России вошли две спортсменки республики
В Улан-Удэ на день усилят работу автобусного маршрута №37
В Улан-Удэ на день усилят работу автобусного маршрута №37
Общество, 10.05.2024
Конечную остановку перенесут к этнографическому музею
В Бурятии, у подножия Меркитской крепости зацвела абрикосовая роща
В Бурятии, у подножия Меркитской крепости зацвела абрикосовая роща
Общество, 10.05.2024
«Байкал-Daily» представляет майский фоторепортаж Сергея Тарасенко
В селе Бурятии в небо «взмыли» журавли
В селе Бурятии в небо «взмыли» журавли
Общество, 10.05.2024
Памятник установлен в память об участниках Великой Отечественной войны
Наступил священный для буддистов Бурятии месяц
Наступил священный для буддистов Бурятии месяц
Общество, 10.05.2024
Праздник «Весак» пройдёт в этом году 23 мая
В Улан-Удэ и Чите показали реконструкции событий Великой Отечественной
В Улан-Удэ и Чите показали реконструкции событий Великой Отечественной
Общество, 10.05.2024
В День Победы в столице Бурятии воссоздали подвиг Героя Советского Союза Сергея Орешкова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^