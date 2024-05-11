В Улан-Удэ освятили воду в честь иконы «Живоносный Источник»





10 мая митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил пасхальное богослужение в Одигитриевском соборе.- В день светлой пятницы весь православный мир совершает празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». В этот день митрополит Иосиф совершил в соборе Божественную Литургию. Согласно древней, зафиксированной в церковном Уставе традиции, Владыка Иосиф по окончании Божественной Литургии совершил чин малого освящения воды, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.По окончании литургии Владыка митрополит обратился к молящимся с архипастырским словом духовного назидания, в котором вновь поздравил прихожан с Светлым Христовым Воскресением.