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В Улан-Удэ освятили воду в честь иконы «Живоносный Источник»

В Улан-Удэ освятили воду в честь иконы «Живоносный Источник»
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Службу провёл Владыка Иосиф

10 мая митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил пасхальное богослужение в Одигитриевском соборе.

- В день светлой пятницы весь православный мир совершает празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». В этот день митрополит Иосиф совершил в соборе Божественную Литургию. Согласно древней, зафиксированной в церковном Уставе традиции, Владыка Иосиф по окончании Божественной Литургии совершил чин малого освящения воды, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



По окончании литургии Владыка митрополит обратился к молящимся с архипастырским словом духовного назидания, в котором вновь поздравил прихожан с Светлым Христовым Воскресением.

православие

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