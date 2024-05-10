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В Иркутской области отменён карантин по узелковому дерматиту

В Иркутской области отменён карантин по узелковому дерматиту
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
С начала апреля новые очаги заразной болезни животных не регистрировались

В Иркутской области указом губернатора с 8 мая на территории региона сняты ограничительные мероприятия (карантин), введённые для предотвращения распространения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота (КРС). Карантин отменён на территории пяти муниципальных образований: в Усольском, Черемховском, Иркутском, Осинском районах и Ангарском городском округе, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за выявленных эпизоотических очагов данного заболевания.

– Работа по ликвидации эпизоотических очагов осуществлялась в круглосуточном режиме. Последний эпизоотический очаг в личном подсобном хозяйстве, где содержалось шесть голов КРС, был ликвидирован в селе Унгин Осинского района 3 апреля. Начиная с 4 апреля, новые очаги заразной болезни животных не регистрировались, – сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Руководитель ведомства отметил, что в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ежедневно участвовали более 750 человек и более 180 единиц техники. Привлекались силы и средства областного противоэпизоотического отряда (100 бригад, 293 специалиста и служащих учреждений ветеринарии и 62 единицы автотранспорта); студенческий отряд Иркутского аграрного университета (20 человек и пять единиц транспорта); студенты Иркутского аграрного техникума старших курсов (20 человек), а также ветеринарные бригады из Республики Башкортостан (девять человек) и Республики Татарстан (10 человек).

С начала введения режима ЧС в круглосуточном режиме осуществляют работу два контрольно-пропускных поста на границе Иркутской области с Красноярским краем и Республикой Бурятия, установленные в городах Тайшет и Слюдянка.

Всего в перечень неблагополучных территорий региона вошли 26 населённых пунктов и два садоводческих некоммерческих товарищества. В угрожаемую зону – 104 населённых пункта и 90 садоводческих некоммерческих товариществ.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, была проведена работа по первоочередной вакцинации животных, содержащихся в неблагополучных и прилегающих к ним районах, в территориях, находящихся вдоль федеральных трасс и дорог областного значения, в северных районах региона. Всего было вакцинировано против заразного узелкового дерматита более 421 тысячи голов восприимчивых животных.
Иркутская область

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