Жителей Бурятии предупреждают о ветреной погоде

Местами ветер усилится до 20 м/с



Жителей Бурятии предупреждают о надвигающейся непогоде. Ожидается тёплая и ветреная погода.



По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 12 мая по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, по Прибайкалью до умеренного. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на западный, северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +2,+7, местами до -6, днём +20,+25, местами по Прибайкалью и северным районам +10,+15.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +4,+6, днём +21,+23.



- В целях предупреждения возможных ЧС и повышения оперативности реагирования необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС, - предупредили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



Обо всех предпосылках к ЧС необходимо сообщать в Единую диспетчерскую службу по телефонам: 37-90-51; 21-36-65.

