Уланудэнцы вступят в брак на всероссийском свадебном фестивале в Москве

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

На массовой свадьбе поженятся более 150 пар



Молодая пара из Бурятии поженится на всероссийском свадебном фестивале на ВДНХ в Москве. Самая массовая свадьба состоится в первый день фестиваля – 12 мая в Год семьи. На главной уличной сцене выставки поженятся более 150 пар со всей страны. Ведущими церемонии выступит семейная пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, а брак официально зарегистрируют сотрудники управления ЗАГС Москвы.



Официально свой брак зарегистрируют жители Улан-Удэ Тимур Бадмаев и Элизабет Бортонов. Жених родился в Улан-Удэ, учился в гимназии №14, проходил срочную службу в армии в войсках РЭР 88 ОРТБР ОСНАЗ ГРУ. На данный момент учится на заочном отделении БГУ имени Д. Банзарова на факультете журналистики, работает в федерации спортивной борьбы Бурятии пресс-секретарём. Является серебряным призёром чемпионата Бурятии по самбо. Невеста родилась в Канаде в городе Торонто, в шесть лет переехала с семьёй в Улан-Удэ, училась в музыкально-гуманитарном лицее им. Дандара Аюшеева, окончила Бурятский госуниверситет, во время учёбы в университете занималась волонтёрством при министерстве спорта республики, работает в охране Росгвардии специалистом договорного отдела.



Как сообщает министерство социальной защиты населения РБ, молодожёнам передадут огонь всероссийского семейного очага «Сердце России». Напомним, он был зажжён в рамках торжественной церемонии старта Года семьи.



- Фестиваль продлится больше недели — до 19 мая. Все федеральные округа привезут пары, которые в течение недели также поженятся на выставке «Россия». То есть за время проведения фестиваля соединят сердца более 200 пар, — рассказала заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.



