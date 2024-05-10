На массовой свадьбе поженятся более 150 пар
Молодая пара из Бурятии поженится на всероссийском свадебном фестивале на ВДНХ в Москве. Самая массовая свадьба состоится в первый день фестиваля – 12 мая в Год семьи. На главной уличной сцене выставки поженятся более 150 пар со всей страны. Ведущими церемонии выступит семейная пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, а брак официально зарегистрируют сотрудники управления ЗАГС Москвы.
Официально свой брак зарегистрируют жители Улан-Удэ Тимур Бадмаев и Элизабет Бортонов. Жених родился в Улан-Удэ, учился в гимназии №14, проходил срочную службу в армии в войсках РЭР 88 ОРТБР ОСНАЗ ГРУ. На данный момент учится на заочном отделении БГУ имени Д. Банзарова на факультете журналистики, работает в федерации спортивной борьбы Бурятии пресс-секретарём. Является серебряным призёром чемпионата Бурятии по самбо. Невеста родилась в Канаде в городе Торонто, в шесть лет переехала с семьёй в Улан-Удэ, училась в музыкально-гуманитарном лицее им. Дандара Аюшеева, окончила Бурятский госуниверситет, во время учёбы в университете занималась волонтёрством при министерстве спорта республики, работает в охране Росгвардии специалистом договорного отдела.
Как сообщает министерство социальной защиты населения РБ, молодожёнам передадут огонь всероссийского семейного очага «Сердце России». Напомним, он был зажжён в рамках торжественной церемонии старта Года семьи.
- Фестиваль продлится больше недели — до 19 мая. Все федеральные округа привезут пары, которые в течение недели также поженятся на выставке «Россия». То есть за время проведения фестиваля соединят сердца более 200 пар, — рассказала заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.
Уланудэнцы вступят в брак на всероссийском свадебном фестивале в Москве
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Лазерное шоу пройдёт сегодня вечером на площади Советов
В течение 20 минут было выпущено 30 залпов и 300 фейерверков
В День Победы к мемориальному комплексу Зайсан возложили венки
На севере ожидаются снегопады
Поздравления получили Иван Тимофеевич Голощапов и Бато Монголович Эрдыниев
Они находятся на армейском полигоне
Салют пока остаётся в силе
Пыльные бури будут и 10 мая
Участвовали 21 парадный расчёт, около 40 единиц техники и самолёты. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Он занял третье место на престижной выставке в Москве
Произошло это на Шишковке
В колонии состоялась премьера спектакля «Не покидай меня»
Военнослужащий имеет высокие боевые награды
К ордену Славы III степени рядовой Жан Бубуеев был представлен ещё в 1951 году
На него приглашены изготовители колыбелей со всей России и стран ближнего зарубежья