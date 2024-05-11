В Улан-Удэ потушили пожар в центре города

Вспыхнули гараж и крыша дома
В Улан-Удэ на улице Хахалова 10 мая произошёл пожар. Здесь загорелись гараж и кровля двухквартирного дома.
На место происшествия работали 23 человека и семь единиц техники. К семи часам вечера огонь полностью потушили.
Информация о пострадавших не поступала, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
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Вспыхнули гараж и крыша дома
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