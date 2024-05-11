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В Забкрае «Бурятский лев» стал победителем первого чемпионата «Бухэ Барилдаан»

Общество, 

Арсалана Будажапова поздравил губернатор

Александр Осипов, лидер Забайкальского края, вечером 10 мая назвал в своём телеграм-канале, имена чемпионов первого открытого чемпионата Забайкальского края по бурятской борьбе «Бухэ Барилдаан». Турнир посвятили 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и бойцам спецоперации на Украине.

Абсолютным чемпионом турнира стал 30-летний уроженец села Цокто-Хангил Арсалан Будажапов, известный как «Бурятский лев».

Абсолютный чемпион среди юношей - Данзан Тюрбейев.

Все победители и призёры получили денежное вознаграждение, отметил Осипов.

«Отрадно, что национальный спорт живет и развивается, - написал он. - У нас огромная многонациональная страна. И в это неспокойное время мы продолжаем сохранять наши общенациональные ценности. На защиту Родины вновь выходят сильные и отважные забайкальцы, которые борются за судьбу своего народа и своей страны».

Как сообщал «Байкал-Daily», турнир проходил в посёлке Агинское.
бухэ барилдаан борьба Забкрай Забайкальский край

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