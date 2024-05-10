В Бурятии сегодня ветреная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На севере ожидаются снегопады



По данным Бурятского Гидрометцентра, 10 мая в республике облачно с прояснением. Днём местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по северу местами сильные снегопады.



Будет ветрено. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах 19-24, по Селенгинскому району до 30 м/с, пыльные бури.



Температура местами -1,-6, днём +10,+15, местами +3,+8.



В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 17-22 м/с. Температура днём +10,+12.

