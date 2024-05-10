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В Бурятии сегодня ветреная погода

В Бурятии сегодня ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На севере ожидаются снегопады

По данным Бурятского Гидрометцентра, 10 мая в республике облачно с прояснением. Днём местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по северу местами сильные снегопады.

Будет ветрено. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах 19-24, по Селенгинскому району до 30 м/с, пыльные бури.

Температура местами -1,-6, днём +10,+15, местами +3,+8.

В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 17-22 м/с. Температура днём +10,+12.
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