На севере ожидаются снегопады
По данным Бурятского Гидрометцентра, 10 мая в республике облачно с прояснением. Днём местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по северу местами сильные снегопады.
Будет ветрено. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах 19-24, по Селенгинскому району до 30 м/с, пыльные бури.
Температура местами -1,-6, днём +10,+15, местами +3,+8.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 17-22 м/с. Температура днём +10,+12.
В Бурятии сегодня ветреная погода
Общество, Фото:
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