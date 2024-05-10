В День Победы к мемориальному комплексу Зайсан возложили венки
В четверг, 9 мая, празднование Дня Победы в Монголии началось с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу Зайсан в Улан-Баторе.
Более 300 жителей столицы Монголии и россиян приняли участие в акции. Оркестр вооружённых сил Монголии исполнил гимны Российской Федерации и Монголии. В парадном строю прошли военнослужащие Монголии, сотрудники посольства России, жители и гости Улан-Батора.
«Бессмертный полк» прошёл по центру Улан-Батора, его шествие началось от дома офицеров и завершилось возложением цветов к мемориалу маршалу Георгию Жукову.
В церемонии участвовали общественные организации, ветераны вооружённых сил Монголии и России, офицеры, представители центрального аппарата следственного комитета Российской Федерации России, жители Улан-Батора. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
По Улан-Батору прошёл «Бессмертный полк»
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