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По Улан-Батору прошёл «Бессмертный полк»

По Улан-Батору прошёл «Бессмертный полк»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В День Победы к мемориальному комплексу Зайсан возложили венки

В четверг, 9 мая, празднование Дня Победы в Монголии началось с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу Зайсан в Улан-Баторе.

Более 300 жителей столицы Монголии и россиян приняли участие в акции. Оркестр вооружённых сил Монголии исполнил гимны Российской Федерации и Монголии. В парадном строю прошли военнослужащие Монголии, сотрудники посольства России, жители и гости Улан-Батора.

«Бессмертный полк» прошёл по центру Улан-Батора, его шествие началось от дома офицеров и завершилось возложением цветов к мемориалу маршалу Георгию Жукову.

В церемонии участвовали общественные организации, ветераны вооружённых сил Монголии и России, офицеры, представители центрального аппарата следственного комитета Российской Федерации России, жители Улан-Батора. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Монголия День Победы

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