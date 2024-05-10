По Улан-Батору прошёл «Бессмертный полк»

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В День Победы к мемориальному комплексу Зайсан возложили венки



В четверг, 9 мая, празднование Дня Победы в Монголии началось с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу Зайсан в Улан-Баторе.



Более 300 жителей столицы Монголии и россиян приняли участие в акции. Оркестр вооружённых сил Монголии исполнил гимны Российской Федерации и Монголии. В парадном строю прошли военнослужащие Монголии, сотрудники посольства России, жители и гости Улан-Батора.



«Бессмертный полк» прошёл по центру Улан-Батора, его шествие началось от дома офицеров и завершилось возложением цветов к мемориалу маршалу Георгию Жукову.



В церемонии участвовали общественные организации, ветераны вооружённых сил Монголии и России, офицеры, представители центрального аппарата следственного комитета Российской Федерации России, жители Улан-Батора. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



