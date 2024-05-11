В Иркутске автобус насмерть сбил мужчину

Мужчина находился на дороге вне пешеходного перехода
10 мая около 19 часов на улице Литвинова в Иркутске в ДТП погиб мужчина.
- Предварительно установлено, что водитель, управляя автобусом «Нефаз 5299» и двигаясь по улице Литвинова, в районе строения №27 по улице Тимирязева совершил наезд на 38-летнего мужчину, находившегося на проезжей части вне пешеходного перехода. В результате случившегося пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
Сотрудники полиции устанавливают все причины и условия произошедшего.
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