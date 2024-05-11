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В Бурятии технику мошенника конфискуют в доход государства

В Бурятии технику мошенника конфискуют в доход государства
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина выдавал старую технику за новую

Житель Улан-Удэ признан виновным по двум преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Согласно приговору, мужчина с рук продавал старую цифровую технику, выдавая её за новый товар. Таким образом он причинил потерпевшим ущерб на общую сумму 110 000 рублей.

Суд приговорил его к трём годам лишения свободы.

Государственный обвинитель не согласился с решением суда в части вещественных доказательств и обжаловал приговор.

- Суд апелляционной инстанции изменил приговор и указал о необходимости конфискации старой цифровой техники в доход государства, посчитав, что принятое судом решение о возвращении вещественных доказательств не отвечает требованиям закона, - сообщает Верховный суд Бурятии. 
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