В Бурятии технику мошенника конфискуют в доход государства

Мужчина выдавал старую технику за новую



Житель Улан-Удэ признан виновным по двум преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».



Согласно приговору, мужчина с рук продавал старую цифровую технику, выдавая её за новый товар. Таким образом он причинил потерпевшим ущерб на общую сумму 110 000 рублей.



Суд приговорил его к трём годам лишения свободы.



Государственный обвинитель не согласился с решением суда в части вещественных доказательств и обжаловал приговор.



- Суд апелляционной инстанции изменил приговор и указал о необходимости конфискации старой цифровой техники в доход государства, посчитав, что принятое судом решение о возвращении вещественных доказательств не отвечает требованиям закона, - сообщает Верховный суд Бурятии.

