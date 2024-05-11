Мужчина выдавал старую технику за новую
Житель Улан-Удэ признан виновным по двум преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
Согласно приговору, мужчина с рук продавал старую цифровую технику, выдавая её за новый товар. Таким образом он причинил потерпевшим ущерб на общую сумму 110 000 рублей.
Суд приговорил его к трём годам лишения свободы.
Государственный обвинитель не согласился с решением суда в части вещественных доказательств и обжаловал приговор.
- Суд апелляционной инстанции изменил приговор и указал о необходимости конфискации старой цифровой техники в доход государства, посчитав, что принятое судом решение о возвращении вещественных доказательств не отвечает требованиям закона, - сообщает Верховный суд Бурятии.
В Бурятии технику мошенника конфискуют в доход государства
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина выдавал старую технику за новую
Нетрезвого автомобилиста помог задержать неравнодушный горожанин
Женщина набрала кредитов в банках
Загорелись дом и гараж
Возгорания произошли на севере республики
Выгорело более пяти гектаров
Вспыхнули гараж и крыша дома
Инцидент произошёл на Элеваторе
В городе устраняют последствия сильного ветра
Всего были спасены 13 человек
Злоумышленники открыто похитили денежные средства у инвалида
10 из них ликвидировано
В основном отключения произвели в превентивных целях
Из-за него даже вводили режим ЧС
На тушении работают более 70 человек