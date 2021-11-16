В Бурятии родители гимнасток взывают о помощи

- Жалко девочек! Жалко их здоровье, жалко их старания и труды! Жалко, что у них нет развития, работа в пустоту! Жалко, что у нас в порядке вещей пообещать три короба и через время забыть об обещанных словах! Жалко, что в художественной гимнастике нет своего дяди Баира! – раздосадованно написали родители.







От строительства не отказались