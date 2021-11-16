В Бурятии родители гимнасток взывают о помощи

Родители юных гимнасток Бурятии обратились к республиканским властям. Они жалуются на плохое материальное обеспечение, а также на отсутствие помещения для занятий. Обращение родителей опубликовали в аккаунте dobrogorod03.
В 2019 году федерацию художественной гимнастики Бурятии обнадёжили. Президент всероссийской федерации, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усмановой обратилась к тогдашнему министру спорта Павлу Колобкову. Винер попросила оказать содействие в строительстве в Бурятии центра художественной гимнастики.
По словам родителей юных спортсменок, тогда начались подвижки, однако вскоре вопрос заглох. И как итог – дети продолжают заниматься в условиях, не соответствующих современным требованиям.
«Все мы знаем, что обещания от властей «три года ждут!» Но Два года уже прошло, а вокруг тишина. Два года назад по обращению Ирины Александровны Винер-Усмановой началось активное обсуждение, выделение денежных средств, деньги даже были найдены, половину, правда, позже забрали (как всегда), но разговоры велись бурные! И ведь мы верили и ждали! А на деле ?!?! Ни-че-го‼» - говорится в обращении родителей.
По их словам, детям по-прежнему приходится занимались в неподготовленных залах, платить немалые деньги за их аренду, таскать тяжёлые ковры. Кроме того, девочки мёрзнут в этих залах.
- Жалко девочек! Жалко их здоровье, жалко их старания и труды! Жалко, что у них нет развития, работа в пустоту! Жалко, что у нас в порядке вещей пообещать три короба и через время забыть об обещанных словах! Жалко, что в художественной гимнастике нет своего дяди Баира! – раздосадованно написали родители.
От строительства не отказались
На возмущения родителей ответило министерство спорта Бурятии. В первую очередь здесь заверили, что вопрос о строительстве центра спортивного объекта не снимался с повестки правительства, минспорта и администрации Улан-Удэ.
- К ближайшей сессии горсовета уже подготовлена заявка на сумму 7,4 миллиона рублей для разработки проектно-сметной документации центра по гимнастике (строительство планируется на земле Улан-Удэ). Ждём решения горсовета, и работа будет продолжена! – сообщили в министерстве спорта.
Кроме того, чиновники министерства пригласили авторов обращения на приём: «Наши двери всегда открыты! Приходите на приём, как это делают федерации и организации по другим видам спорта и молодёжной политике, будем обсуждать вопросы лично, чтобы и вы были в курсе последнего хода событий».