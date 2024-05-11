Два района Бурятии получат более 13 млн на ликвидацию последствий подтопления

11 мая, в субботу, на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение о выделении Иволгинскому и Прибайкальскому районам Бурятии финансирования из резервного фонда республики на проведение работ по ликвидации последствий ЧС, возникшей в результате образовавшегося затора на реке Селенга.
Кроме этого, комиссией принято решение о выделении средств республиканскому агентству ГО и ЧС на приобретение техники и оборудования для проведения аварийно-спасательных работ, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Решением комиссии администрации Иволгинского района выделят средства в размере 7 млн 447 тысяч рублей на приобретение аварийно-спасательной техники, проведение неотложных работ по восстановлению по временной схеме транспортной инфраструктуры, санитарную очистку и обеззараживание территории, обеспечение питьевой водой жителей, а также на содержание пункта временного размещения.
Порядка 6 млн 484 тысяч рублей выделят администрации Прибайкальского района на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту дорог общего пользования в СНТ «Колос» и СНТ «Железнодорожник», санитарную очистку и обеззараживание территорий после паводка.
На проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций направят республиканскому агентству ГО и ЧС 13 млн 517 тысяч. На выделенные средства планируется приобрести технику и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ, насосные станции повышенной мощности, бензиновые генераторы и квадрокоптеры для проведения поисково-спасательных работ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в результате образовавшегося затора на реке Селенга произошёл подъём уровня воды, в результате произошло подтопление квартала «Зелёная поляна» в селе Сотниково Иволгинского района, СНТ «Академия» в городе Улан-Удэ, а также СНТ «Колос» и СНТ «Железнодорожник» в селе Старое Татаурово Прибайкальского района. Постановлением правительства Бурятии от 16 апреля 2024 года был введён режим ЧС межмуниципального уровня.