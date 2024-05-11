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Житель Бурятии получил срок за оружие отца

Житель Бурятии получил срок за оружие отца
Происшествия,  Фото:Еравнинский районный суд
Мужчина хранил «Белку», не имея разрешительных документов

Житель Еравнинского района Бурятии признан по ч.1 ст.222 УК РФ, то есть за незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

5 августа 2023 года сельчанин в подполье дома на своём гурту, расположенном в пяти километрах от села Комсомольское, обнаружил огнестрельное оружие – комбинированное (нарезное и гладкоствольное) двуствольное охотничье ружье модели ИЖ-56-1 «Белка», а также патроны в количестве 4 штук. Оружие ранее принадлежало его покойному отцу, который при жизни увлекался охотой.

Найденное оружие и патроны мужчина решил оставить себе в память об отце, хотя не имел разрешения на хранение и ношение оружия. Оружие и патроны он отнёс в гараж на гурту, где спрятал между тумбой и шинами, прикрыв ненужными вещами и хранил их там до 21 февраля 2024 года, когда ружьё и патроны не нашли сотрудники полиции при проведении гласного оперативно-разыскного мероприятия.

- Приговором суда Б. с учётом полного признания вины, раскаяния в содеянном, активного способствования расследованию преступления, семейного положения, наличия на иждивении малолетних детей, положительных характеристик с места жительства и работы было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца, - сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.


суд приговор

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