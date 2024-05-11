11 мая

10 мая

Популярное

Ревнивый житель Бурятии до смерти избил возлюбленную

Ревнивый житель Бурятии до смерти избил возлюбленную
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сожительница распивала спиртное с другим мужчиной

Житель Кяхтинского района Бурятии до смерти избил свою сожительницу из ревности.

Судом установлено, что в сентябре 2023 года мужчина зашёл в дом, где обнаружил свою сожительницу распивающей спиртные напитки вместе с другим мужчиной. Из ревности он нанёс ему побои, после чего начал стал избивать сожительницу.

- Увезя её домой, он продолжил избиение в ограде своего дома, при этом нанёс ей руками не менее восьми ударов в область головы и груди, и не менее 17 ударов по иным частям тела, в результате чего потерпевшая скончалась на месте от тупой сочетанной травмы головы и груди, осложнившейся травматическим шоком, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

Мужчина впервые привлекался к уголовной ответственности, вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется по месту жительства и работы, воспитывает маленького ребёнка, добровольно возместил моральный вред.

- Виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отметили в суде.

Приговор вступил в законную силу.
суд приговор убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске автобус насмерть сбил мужчину
В Иркутске автобус насмерть сбил мужчину
Происшествия, 11.05.2024
Мужчина находился на дороге вне пешеходного перехода
Житель Бурятии получил срок за оружие отца
Житель Бурятии получил срок за оружие отца
Происшествия, 11.05.2024
Мужчина хранил «Белку», не имея разрешительных документов 
В Бурятии технику мошенника конфискуют в доход государства
В Бурятии технику мошенника конфискуют в доход государства
Происшествия, 11.05.2024
Мужчина выдавал старую технику за новую 
В Улан-Удэ пьяный водитель набросился на очевидцев
В Улан-Удэ пьяный водитель набросился на очевидцев
Происшествия, 11.05.2024
Нетрезвого автомобилиста помог задержать неравнодушный горожанин
В Бурятии устанавливают причину лесного пожара
В Бурятии устанавливают причину лесного пожара
Происшествия, 11.05.2024
Возгорания произошли на севере республики
В Улан-Удэ потушили пожар в центре города
В Улан-Удэ потушили пожар в центре города
Происшествия, 11.05.2024
Вспыхнули гараж и крыша дома 
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сходил трамвай
Происшествия, 11.05.2024
Инцидент произошёл на Элеваторе
В Улан-Удэ ветром снесло 4 остановки
В Улан-Удэ ветром снесло 4 остановки
Происшествия, 10.05.2024
В городе устраняют последствия сильного ветра
В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в грабеже
В Забайкалье полицейские задержали подозреваемых в грабеже
Происшествия, 10.05.2024
Злоумышленники открыто похитили денежные средства у инвалида
Шквалистый ветер привёл к отключениям света в Бурятии
Шквалистый ветер привёл к отключениям света в Бурятии
Происшествия, 09.05.2024
В основном отключения произвели в превентивных целях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^