Местами температура повысится до +28°C
По данным Бурятского Гидрометцентра, 11 мая по республике переменная облачность. Днём погода без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура днём +18, +23, местами до +28, по Прибайкалью и северу +10, +15.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура днём +18, +20.
В Бурятию возвращается тепло
Общество, Фото:
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