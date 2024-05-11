Боксана из Бурятии выиграла чемпионат России

Среди юниорок 19-22 лет

Дарья Пантелеева стала победителем первенства России по боксу среди юниорок, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

Во Владикавказе (Северная Осетия-Алания) во дворце спорта «Манеж» завершается первенство России среди юниоров 17-18 лет, юниорок 17-18 и 19-22 лет.

«В четвертьфинале в весовой категории до 54 кг Дарья Пантелеева уверенно выиграла Лиану Тарасян из Краснодарского края. За выход в финал Дарья одержала победу с техническим превосходством над Анастасией Шкурмяк из Омска. В финала Дарья Пантелеева, показав своё мастерство, выиграла Полину Спирину из Московской области», - сказано в сообщении.

«В финальном поединке Пантелеева блестяще перебоксировала чемпионку Европы, мастера спорта международного класса Полину Спирину из Московской области», - прокомментировал схватку телеграм-канал «Борцы БУРЯТИИ».

- Даша очень талантливая и перспективная спортсменка. Учится на ходу, быстро прогрессирует. Из неё вырастет отличный боксёр. Наша республика в скором времени будет гордиться ей! - прокомментировал победу своей подопечной президент спортивного клуба «Номто» Валерий Доржиев.

Дарья Пантелеева тренируется у Бадмы Бадмаева и Тамира Галанова. Она представляет Республиканскую школу олимпийского резерва и спортклуб «Номто».