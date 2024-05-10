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ФК «Бурятия» набрал шесть очков после первых трёх игр в чемпионате СФО и ДФО

ФК «Бурятия» набрал шесть очков после первых трёх игр в чемпионате СФО и ДФО
Общество,  Фото:скриншот с видео

У команды две победы, одно поражение

«Бурятия» довольно успешно стартовала в чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди любительских команд.

В первом матче с «Байкалом» на выезде в Иркутске команда из Улан-Удэ победила 2:0. Оба мяча забил Алексей Рябованов. «Уверенно начинаем чемпионат», - отметили в бурятском клубе.

В первом домашнем матче на Центральном стадионе РБ команда оступилась, уступив «Рассвету» из Красноярска 1:2. У нас мяч провёл Максим Широнов. В клубе назвали игру «обиднейшим поражением».

Во второй же домашней игре оформлена крупная победа над «Енисеем-М» - 3:0. Голы забили Александр Васильев, Андрей Белобородов и Алексей Рябованов. «Ну красавчики же?» - прокомментировали в пресс-службе «Бурятии».

После трёх туров клуб из Улан-Удэ занимает третье место с шестью очками в турнирной таблице. Впрочем, на первом этапе чемпионата шесть очков имеют целых четыре команды из одиннадцати. Первое место пока у «Новокузнецка», набравшего семь очков.

Алексей Рябованов с тремя голами занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров первенства.

Следующую игру ФК «Бурятия» проведёт 19 мая в Чите с одноимённым клубом.

Как сообщал «Байкал-Daily», в первом круге «Бурятия» проведёт в Улан-Удэ лишь четыре игры. Две оставшиеся пройдут уже в середине лета. 5 июля в десятом туре игра с ФК «Новосибирск-М». В 11 туре ФК «Бурятия» примет футболистов «Динамо-Барнаул-М». Эти матчи станут завершающими в первом круге чемпионата.

Отметим, что 12 июня ФК «Бурятия» сыграет в Улан-Удэ матч кубка Сибири с «Читой».

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ФК "Бурятия" футбол

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